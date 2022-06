Den začíná zvukem trubky a rozcvičkou – jako při každém jiném základním vojenském výcviku. Ovšem ti, kteří na velitelův pokyn skáčou, běhají, dělají sedy-lehy či kliky, nejsou ani vojáci, ani mariňáci a ani letci. Jsou to Strážci, neboli příslušníci nejmladší složky Ozbrojených sil Spojených států. Vesmírné síly USA byly zřízeny v roce 2019 a nyní zažívají další velký milník. Vůbec poprvé mají vlastní výcvikový program, šitý speciálně na míru pro budoucí Strážce, vedený pouze členy Vesmírných sil.

Dar z nebes. Analýza dávného meteoritu zpochybňuje naše chápání vzniku Marsu

Jde o další důležitý krok k vyčlenění a jasnému oddělení Vesmírných sil od amerického letectva. „Až dosud Strážci procházeli základním výcvikem společně s příslušníky Vzdušných sil a šlo o úvodní výcvikový program letectva,“ připomíná stanice CNN, jejíž redaktoři dostali exkluzivní možnost nahlédnout na základní trénink Strážců.

Bojové pole: vesmír

Vesmírné síly USA uvedl do života tehdejší americký prezident Donald Trump. Do té doby existovalo při Letectvu Spojených států velitelství pro vesmírný boj. Byť byl Trumpův projekt z mnoha stran kritizován, našlo se i dost hlasů tvrdících, že vesmír jako nové bojiště nelze podceňovat. Navíc se v Americe o zřízení podobných jednotek mluvilo již od padesátých let minulého století.

Vznikem Vesmírných sil se USA staly prvním státem světa, součástí jehož ozbrojených sil je i složka zaměřená jen a pouze na kosmos. Velitelem je generál John W. Raymond, její příslušníci jsou označováni jako Strážci a většina z nich původně sloužila ve strukturách letectva.

Lidské smetí zasypává už i Mars. Důkaz pořídilo vozítko Perseverance

Pod palcem mají Vesmírné síly například provoz GPS (globální družicový polohový systém vlastněný USA), či vypouštění nových satelitů. „Startů do vesmíru z USA přibývá, za poslední dekádu vzrostlo zapojení soukromých společností. Význam satelitního snímkování při současné válce mezi Ruskem a Ukrajinou jen podtrhnul důležitost aktivit ve vesmíru,“ upozorňuje stanice CNBC.

Co je L.E.O.?

Vesmírné síly USA jsou přesto stále v plenkách. Například uniformy příslušníků byly definitivně doladěny až letos na jaře, a stejně tak speciální základní výcvik nyní zažívá vůbec první skupina rekrutů.

Zatímco ohledně fyzické přípravy či denního režimu se příliš neliší od toho, co zažívají jiní vojáci, v učebnách už je to jiná. „Strážcové se tam učí vše od historie vesmíru až po speciální vesmírný slovníček,“ nastiňuje stanice CNN.

Zvládnout musí množství pojmů. „Takže když řeknu L.E.O., znamená to Nízká oběžná dráha Země, ano?,“ udal příklad vedoucí výcviku Eric Mistrot. (nízká oběžná dráha je v angličtině Low Earth Orbit, pozn. red.) Po absolvování výcviku budou Strážcové působit i ve výškách kolem šestatřiceti tisíc kilometrů. „Žádný z nich však přímo do vesmíru nepoletí. Budou na Zemi řídit americké vojenské satelity a analyzovat satelity zemí jako Rusko či Čína,“ zmiňuje CNN.

NASA chce přistát na Venuši. Poletí tam nezničitelná sonda

Hlavní zbraní Strážců jsou počítače. „Nezabýváme se tanky, balistikou, ničím takovým. Řešíme malé tečky na obrazovce počítače,“ potvrdil dvaadvacetiletý Strážce Abubakkar Siddique, který aktuálně prochází výcvikem. I proto Vesmírné síly ve svých příštích příslušnících hledají něco jiného než jen fyzickou zdatnost. „Jde o nový typ bojovníků. Takových, kteří musí namáhat oči a napínat mysl více než svaly,“ uvádí CNN.

Při výcviku se také Strážcům snaží velitelé vštěpit jiný způsob myšlení. A na otázku, co je to odvaha, tak ve třídě zaznívá odpověď: „Odvaha je požádat o pomoc, když je to potřeba.“

Vystoupit ze stínu

Ve Vesmírných sílách se rovněž mnohem více mluví o inkluzivitě či vzdělání. „Chceme, aby naši strážci byli silní a zdraví. A také aby měli pocit, že v naší službě mohou vyjádřit, kdo skutečně jsou,“ řekla podplukovnice Vesmírných sil Tara Sheaová.

Otevřenost složky potvrzuje i jeden z nováčků – jednadvacetiletá Syriah Harrisová, která je Afroameričanka. „Když jsem sem měla nastoupit, mnoho lidí mi říkalo: Budeš tady jediná černá holka. Ale mám dokonce hned dva kolegy, kteří vypadají stejně, jako já,“ vyjádřila se.

Vesmírná černá vdova. Vědce šokoval útvar s extrémně rychlým kanibalem

Dříve, než se dostala k Vesmírným sílám, sloužila u letectva. To, že nově mají výcvik Strážci samostatně, vítá. „Potřebovali jsme vlastní výcvik, protože teď jsme samostatnou složkou. Potřebujeme vystoupit ze stínu Vzdušných sil,“ myslí si Harrisová.