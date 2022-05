Podmořská klinika. Delfíni si otíráním o korály léčí kožní infekce, tvrdí vědci

Delfíni se v Rudém moři u egyptského pobřeží staví do řady, aby se jeden za druhým otřeli o korály. Tito nehybní mořští živočichové kytovcům patrně slouží jako podmořské kliniky, kterém jim poskytují látky léčící bakteriální nebo plísňové infekce a podporují zdraví kůže. Vyplývá to z nové studie zveřejněné v odborném časopise iScience, napsal list The New York Times.

Delfín. Ilustrační snímek | Foto: janeb13; Pixabay