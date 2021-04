Zdálo by se, že když člověk zemře a životní funkce jeho organismu se zastaví, skončí rychle i všechny ostatní procesy v jeho těle. Bez krevního oběhu a schopnosti vdechovat kyslík by tomu ani jinak být nemělo. Biologie však někdy umí překvapit: i v mrtvém těle mohou vyvíjet aktivitu "zombie buňky".

Některé buňky v lidském mozku zesilují svou aktivitu i poté, co člověk zemře. | Foto: Shutterstock

Některé buňky v lidských mozcích skutečně zvyšují svoji aktivitu poté, co člověk zemře. Tato "buněčná zombies" urychlují svou genovou expresi, jinými slovy se pokoušejí co nejrychleji předat informaci obsaženou v jejich genu bíkovinným strukturám nebo strukturám RNA a plnit své životně důležité úkoly, jako by jim někdo zapomněl říct, že se už snaží zbytečně.