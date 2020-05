Do dnešních dnů se dochovalo z celého filmu o Tasmánii jen několik krátkých scén: dvoupatrové tramvaje připomínající londýnské double-deckery, písečná pláž v hlavním tasmánském městě Hobart, potom dlouho nic a nakonec právě záběry Benjamina, posledního dožívajícího představitele tasmánských vakovlků, řadících se mezi nejslavnější australské vyhynulé predátory.

Hvězdná chvilka tasmánského tygra trvá jenom 21 vteřin, ale přesto je nový záznam cenný - jednak zachycuje reakce tasmánského tygra na lidi, jednak obsahuje původní mluvený komentář a nahranou hudbu. Podle Národního filmového a zvukového archívu Austrálie (NFSA) jde o poslední známý záznam záhadného tasmánského tygra.

Unikátní záběry, které byly ukryty před zraky veřejnosti 85 let, byly zdigitalizovány s rozlišením 4K a uvolněny pro internet, aby si lidé mohli záhadného tvora s nešťastným osudem opět připomenout.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy