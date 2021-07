Bezos následoval svého konkurenta v rodící se lukrativní vesmírné turistice Richarda Bransona, který se v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic podíval k hranici vesmíru 11. července. V obou případech šlo o suborbitální lety, to znamená, že VSS Unity ani modul RSS New Step nedosáhly oběžné dráhy kolem Země.

Společnost Blue Origin se nyní zařadila mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do vesmíru astronauty. Následovala tak firmu Virgin Galactic a v letech do kosmu dosud nejúspěšnější společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Raketa New Shepard letěla dnes k hranici vesmíru s lidmi poprvé.

Raketa vzlétla několik minut po 15:00 SELČ z kosmodromu společnosti Blue Origin v poušti na západě Texasu. Podle plánu se od ní po necelých třech minutách odpoutal modul s posádkou a sám vystoupal nad Kármánovu hranici ve výšce 100 kilometrů, která je obecně uznávanou hranicí mezi zemskou atmosférou a vesmírným prostorem.

Zatímco nosná raketa začala klesat zpět k zemi, čtveřice lidí v modulu si mohla tři až čtyři minuty užívat stav beztíže. Raketa po svém přibližně sedmiminutovém letu přistála horizontálně v texaské poušti asi dvě míle od místa startu. Modul pak na zem bezpečně dosednul o tři až pět minut později.

Nejmladší a nejstarší pasažér

Spolu s Jeffem Bezosem letěl i jeho bratr Mark. V posádce byla také 82letá průkopnice letectví Wally Funková, která se stala nejstarším člověkem, jenž zavítal do vesmíru. Dosavadním držitelem rekordu byl astronaut John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998 v 77 letech. Čtvrtým členem týmu je 18letý Oliver Daemen, který překoná rekord sovětského kosmonauta Germana Titova. Ten se v roce 1961 dostal do vesmíru jako druhý člověk po Juriji Gagarinovi v 25 letech.

Bezose v soutěži rodící se lukrativní vesmírné turistiky o devět dnů předstihl majitel konkurenční firmy Virgin Galactic Richard Branson. Ten se 11. července zúčastnil prvního - a úspěšného - letu firemního raketoplánu VSS Unity k hranici vesmíru s kompletní šestičlennou posádkou. Bezose to však nechalo klidným, neboť Branson podle něj do vesmíru nedoletěl. Unity totiž vystoupal jen nad 80 kilometrů a tuto výšku uznávají za hranici vesmíru "jen čtyři procenta světa", nechal se slyšet šéf Blue Origin.

Jak v případě VSS Unity, tak modulu vyneseného raketou New Shepard se každopádně jedná "jen" o takzvané suborbitální lety. To znamená, že nedosáhnou oběžné dráhy kolem Země.