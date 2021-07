Osmnáctiletý mladík a dvaaosmdesátiletá pilotka budou na palubě Blue Origin, která odstartuje v úterý z pouště v západním Texasu. Pilotovat ji bude miliardář Jeff Bezos. Čtveřici vynese do vesmíru jeho raketa New Shepard. Zakladatel Amazonu se stane druhým člověkem, který bude pilotovat vlastní raketu, o devět dní ho předběhl Richard Branson z Virgin Galactic.

Jeff Bezos poletí do vesmíru | Foto: Profimedia

Tři lidi mohli s Bezosem letět do vesmíru. Jména dvou pasažérů byla dopředu známá: kopilotem bude Bezosův bratr, spolu s nimi do kokpitu kapsle Blue Origin usedne dvaaosmdesátiletá legendární americká průkopnice letectví a astronautiky Wally Funková. Ta v 60. letech minulého století prošla společně s dalšími 13 adeptkami testy, které NASA uspořádala při hledání astronautů pro misi Mercury 7. Do vesmíru se ale ani jedna z nich nepodívala. Povoleno to tehdy měli pouze muži.