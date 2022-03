5th Earth impactor from Piszkéstető Obs: 2022 EB5

Yesterday at 19:24 UT an unknown moving objects of 17 mag was found by K. Sárneczky on images from 0.6-m Schmidt telescope. Acquired data 30 min later showed that it was going to collide with Earth in 2 hours time. pic.twitter.com/NdLUcF1MnM — Stefan Kurti (@KurtiStefan) March 12, 2022

Do zemské atmosféry vstoupil o dvě hodiny později, přesně ve 21:22 UTC, nad Severním ledovým oceánem jihozápadně od norského ostrova Jan Mayen. Jeho vstupní rychlost činila kolem osmnácti kilometrů za sekundu (11 mps).

Jen pár minut poté zachytily infrazvukové přístroje v Norsku a Grónsku explozi, pravděpodobně způsobenou roztříštěním objektu na obloze před pádem do oceánu. Podle těchto detekcí měl výbuch sílu asi dva tisíce tun TNT.

„Před několika hodinami se nově objevený asteroid 2022 EB5 srazil se Zemí poblíž Islandu rychlostí 18,5 km/s. Tento asteroid byl příliš malý na to, aby způsobil škodu,“ uvedl na Twitteru odborník na simulaci oběžné dráhy Tony Dunn.

Předchozí čtyři asteroidy detekované před dopadem byly tyto:



2008 TC3, který měl průměr asi 4 metry a explodoval s energií až 2 100 tun TNT

2014 AA měl 3 metry a do 1 000 tun TNT

2018 LA, průměr 3 metry a 400 tun TNT

2019 MO 6 metrů a 6 000 tun TNT

Většina objektů tohoto typu při pádu zemskou atmosférou exploduje a změní se v to, co známe jako bolid (velice jasný meteor, světelný jev). Vědci se domnívají, že k tomuto jevu dochází v momentě, kdy do těla objektu vstoupí vzduch přes malé trhliny, což způsobí nahromadění tlaku při letu atmosférou vysokou rychlostí.

Infrasound detection from 2022 EB5 impact off the coast of Iceland at I37NO between 2223-2227 UTC. Below is I18DK infrasound data in Greenland. Arrival near 2340 UTC. From this data yield is approximately 2-3 kT TNT. At 15 km/s, this is roughly 3-4 m diameter. @WesternU #2002EB5 pic.twitter.com/FYI9jn7zCb — Peter Brown (@pgbrown) March 12, 2022

Fragmenty asteroidu následně dopadají na Zemi, nicméně většinou skončí v oceánu, což je logické, protože většina zemského povrchu je pokryta vodou. Nejinak tomu bylo i u 2022 EB5. Poté, co se proměnil v bolid, dopadl do vody. Než se tomu tak stalo, mohli krátký záblesk padajícího útvaru, který osvítil oblohu, vidět lidé v Norsku nebo na severním Islandu.

Objev EB5 je však důležitý hlavně z jednoho důvodu. Rostoucí počet asteroidů detekovaných před dopadem, je dobrým znamením pro lidské schopnosti detekce nebezpečných asteroidů. 2022 EB5 sice nebyl nikdy dostatečně velký, aby byl pro Zemi nebezpečný, nicméně pokud lidé dokáží detekovat i takto malé útvary, ukazuje to, že se naše poznávací schopnosti postupem času zlepšují.