KDY: 8. února 14:00

KDE: Ješetice, kulturní dům

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Obec Ješetice, Sbor dobrovolných hasičů Ješetice a dobrovolníci připravili pro děti a rodiče na sobotu 8. února od 14 hodiny dětský karneval v Kulturním domě v Ješeticích. V pohádkovém království děti čekají hry, tombola, malování i soutěže.

KDY: 15. února 14:00

KDE: Hulice, Vodní dům

ZA KOLIK: Zdarma



Vodní dům pořádá v sobotu 15. února od 14 hodiny pro všechny vodníky, víly, bludičky a další nadpřirozená stvoření druhý ročník Vodnického masopustního reje. Všechny příchozí bude čekat kopa zábavy a vodník Švihák ze Švihova.

KDY: 15. února 13:30

KDE: Votice, sokolovna

ZA KOLIK: zdarma





Spolek Valkýra připavil na sobotu 15. února od 13.30 hodiny masopustní průvod masek s posezením ve votické sokolovně. Letos nově vyhlásil soutěž o nejlepší dospěláckou a dětskou masku. Těšit se mohou účastníci na zabíjačkové hody. Ke všeobecnému veselí hrají kapely Country mix a Vetráni z Pelhřimova.

KDY: 22. února 14:00

KDE: Sázava, nádvoří kláštera, náměstí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Město Sázava ve spolupráci se Základní a mateřskou školou, obcí baráčníků, DS Jiřího Voskovce a správou Sázavského kláštera pořádá 22. února od 14 hodiny Masopustní rej. Průvod masek projde od kláštera na náměstí V+W za doprovodu kapely Coda a bubeníků. Sraz masek je ve 13.30 hodin na nádvoří kláštera, odchod ve 14 hodin. Na náměstí bude vyhodnocení masek a ocenění řadou zajímavých cen.

KDY: 22. února 8:00

KDE: Heřmaničky, náměstí

ZA KOLIK: 100 korun, masky 50



Již tradičně obec Heřmaničky připravila na 22. února od 8 hodiny Masopustní průvod obcí a pak večer od 20 hodiny Maškarní taneční zábava s kapelou Motbat. O půlnoci bude vyhodnocení masek. Vstupné 100 korun.

KDY: 22. února od 10:00

KDE: Neveklov

ZA KOLIK: zdarma





Kapela Český šraml na koňském povozu bude doprovázet masopustní průvod v Neveklově v sobotu 22. února od 10 hodiny. Sraz masek je u základní školy, pak po příchodu průvodu na náměstí bude veselice, pohřbení basy a ukončení masopustu.

KDY: 23. února 14:00

KDE: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

ZA KOLIK: 50/20 korun

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady připravil pro malé Týnečatá i ty přespolní ve Společenském centru Týnec nad Sázavou v neděli 23. února Dětský maškarní ples. Zatancovat si budou moci na tóny kapely Coda. Masky a děti do 12-ti let to mají zdarma, jinak děti bez masek zaplatí 20 a dospělí 50 korun.





KDY: 22. února 10:00

KDE: Miličín, náměstí před obecním úřadem

ZA KOLIK: zdarma



Masopust připraven Tělovýchovnou jednotou Sokol se zábavným programem na náměstí čeká všechny účastníky akce v Miličíně 22. února od 13.30 hodiny. Milifest bude tentokrát na téma průřez české hudby staletím pod názvem Hit story. Od 20 hodiny následuje maškarní ples v místní sokolovně. Vstupné je 100 korun, masky si zaplatí o 50 méně a hrát bude kapela Klasik.

KDY: 7. března

KDE: Petrovice

ZA KOLIK: zdarma





Masopustní průvod poputuje od dveří k dveřím i v Petrovicích v sobotu 7. března od 10 hodiny. Pak následuje maškarní mejdan.