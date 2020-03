- Číslo na krajskou hygienu: 771 137 070

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Městská knihovna Benešov je zavřena a s tím je spojeno zrušení všech akcí do odvolnání včetně prodeje knih, Swap, Noc s Andersenem, Semínkovna, plánované besedy pro školy a školky a čténářský klub. Akce jsou zrušeny bez náhradního termínu.

- Dům dětí a mládeže Beenšov ruší do odvolání všechny akce pro děti bez náhradního termínu.

- Kino Benešov ruší promítání filmů 3Bobule a Princezna zakletá v čase. Náhradní termíny budou ještě upřesněny.

- Městské divadlo na Poště, Šípková Růženka se z 12. března posouvá na říjen.

- Z důvodu zákazu pořádání hromadných akcí byl nucen Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech obě březnové události přesunout

Náhradní datum pro Velký bazar dobrých knih v Praze je již znám, akce se uskuteční 23. května 2020. V případě benefičního představení The Loser(s) v hospicu zatím termín není upřesněn, a to do období na přelomu měsíce května a června.

Reminiscenční odpoledne v Klubu seniorů Benešov 13. března od 14. hodiny, kapacita omezena na 20 lidí. (ruší se bez náhrady)

Muzeum umění a designu Benešov je od zítra na 30 dnů zavřeno.

Společnenské:

- Ladiesnightshow, která se měla konat v Městském divadle Na Poště Benešov je přesunuta na 12. června 2020.

- Hasičký ples Pyšely 13. března 20:00 (Vstupenky vrátí pokladník místních dobrovolních hasičů, kteří akci pořádají)

Sportovní:

- Všechny sportovní akce

POVOLENÉ AKCE

Kulturní:

Společenské:

Sportovní:

DOPRAVA

JAK DODRŽOVAT HYGIENU