ÚPLNÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V BENEŠOVĚ části ulice Žižkova před budovou AgrodatuVe dnech od 21. prosince 2019 - do 30. dubna 2020 bude úplně uzavřena část místní komunikace v Benešově, ulice Žižkova před budovou Agrodatu, viz přiložené situace dopravního opatření uzavírky - DIO.



ZMĚNA - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY, BENEŠOV, silnice II. třídy č. 110, ulice NádražníV dnech od 21.října 2019 - do 31.prosince 2019 dojde na silnici II. třídy č. 110 v Benešově, ulici Nádražní k dopravnímu omezení - částečné uzavírce silnice II. třídy č. 110 viz přiložená situace dopravního opatření - DIO.

Na základě žádosti investora se z důvodu koordinace se stavební akcí „Terminál Benešov“, prodlužuje termín částečné uzavírky do 30.10.2020.



ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/110 V BENEŠOVĚ silnice II/110, ul. NádražníVe dnech od 03.06.2019 - do 30.04.2020 bude úplně uzavřena silnice II. třídy č. 110 v Benešově, staničení km cca 1,723 - 2,332, ulice Nádražní, na pozemku parcelní číslo 3310/1 a prostor autobusového nádraží, na pozemcích parcelní čísla 391/1 a 391/8, vše v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu zajištění pracovního místa pro stavební akci „Terminál Benešov“. Celková délka uzavírky silnice II. třídy č. 110 je cca do 600 m



DOPRAVNÍ OMEZENÍ v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu. Od 3. června vstoupiůa v platnost rozsáhlá dopravní opatření. Do odvolání (cca 1 rok) dochází ke změně trasy a zastávek linek PID. Dočasné autobusové nádraží je zřízeno v ul. Táborská u bývalých kasáren. Linky PID odjíždějí ze stání č. 3 (452, 453), 6 (438), 7 (454, 459) a 8 (455). Pro všechny linky, pouze ve směru z Benešova, je zřízena dočasná zastávka „Benešov,Žel.st.“ naproti nádražní budově.