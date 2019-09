Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo!

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra.

Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.

Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu na ostří šroubováku a legraci až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte!