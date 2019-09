Výstava věnovaná 120 letům Pivovaru Ferdinand

Výstavu věnovanou 120 letům Pivovaru Ferdinand mohou zájemci za dobrovolné vstupné navštívit ve výstavním sále Státního okresního archivu Benešov v ulici Pod Lihovarem. Expozice představuje tradiční způsob výroby piva a sladu tak, jak to bylo běžné nejen před oněmi 120 lety, ale vlastně ještě dříve, už před lety 145. V archivu se návštěvníci až do pátku 6. října dozví také to, jak to s vařením piva v Benešově vlastně bylo a je. Na výstavě jsou vůbec poprvé publikovány některé doposud neznámé stavební plány, fotografie i fakta z dějin benešovského pivovaru.