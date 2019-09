Výstava připomíná výročí miličínských hasičů i republiky

Miličín – Historii sboru dobrovolných hasičů přibližuje výstava na obecním úřadě v Miličíně. Koná se u příležitosti sto čtyřicet let od založení sboru požárníků v obci. Zároveň jsou zde k vidění výtvarné práce dětí zdejší školy na téma Miličín a sté výročí vzniku republiky. Expozici je k vidění po celé prázdniny, přístupná je na požádání při otevírací době knihovny a obecního úřadu, která každý všední den začíná v 7.30 hodin a trvá v pondělí do 18 hodin, v úterý a čtvrtek do 16 hodin, ve středu do 17 hodin a v pátek do 12 hodin. (jvr)