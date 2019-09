Tradiční cimrmanovský humor ve hře Švestka

Tradiční poklidný cimrmanovský humor se odráží i v dalším ze série představení Jana Cimrmana, ve hře Švestka ve čtvrtek 1. listopadu v 19.30 v Kulturním domě Karlov v Benešově.

Hra se odehrává v železniční staničce Středoplky, do níž přijíždí bývalý průvodčí Přemysl Hájek, kterému patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera.

Jelikož mu mladý vechtr Kamil Patka odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl využít zkušenosti svého kamaráda, horolezce Sváti Pulce.

Jak si jistě diváci domyslí, Přemysl nestihl švestku očesat a v závěru hry přijíždí železniční úředník Kryštof Nastoupil, kterému úroda propadla.