Hvězdně obsazená romantická komedie začne v benešovském kině ve čtvrtek 27. září v 19.30 hodin. Co se škádlívá, to se rádo mívá... Toto notoricky známé pravidlo potvrzují ve snímku Victora Levina (scénáristy slavného komediálního seriálu Jsem do tebe blázen) dvě z nejobdivovanějších hvězd Hollywoodu, Keanu Reeves a Winona Ryderová, kteří do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli...