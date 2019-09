Posilte tým stolních tenistů

Votice – Oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Sokol Votice hledá nové hráče. Pokud máte zájem něco pro sebe udělat, místní sportovní nadšenci vás rádi uvítají mezi sebe. K dispozici mají pět pingpongových stolů, pálku si přineste vlastní. Tréninky v sále sokolovny budou probíhají do konce června ve středu od 17.30 do 20 hodin a v neděli od 17 do 20 hodin. Oddíly hrají soutěž okresního přeboru a zúčastňují se různých turnajů v okrese i mimo něj. (jvr)