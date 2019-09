Poříčí zažije velký autokrosový svátek

Velkou autokrosovou show uvidí návštěvníci poslední červencový víkend v Poříčí nad Sázavou. Na známé trati Homolka se 27. a 28. července uskuteční závod Mezinárodního mistrovství ČR, mistrovství zóny střední Evropy a zároveň mistrovství Rakouska a Slovenska. Dva dny plné špičkového motorsportu, ve kterém organizátoři z Automotoklubu udělají vše pro to, aby jezdcům i divákům nabídli maximální komfort ve všech směrech. Vstupné: Sobota - děti zdarma, dospělí 100 Kč včetně vstupu do depa, neděle - děti 50 Kč, dospělí 250 Kč včetně vstupu do depa