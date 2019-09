Pořádají soutěž v lezení

Vlašimská karabina je akce pro všechny nadšené horolezce, především ty neplnoleté, pro které jsou připraveny čtyři kategorie, ale i pro dospělé, kteří budou zařazení do páté kategorie muži a ženy 19 let a více. V neděli 9. června začne prezentace závodníků od 13 do 13.30 hodiny v zahradě Spolkového domu Vlašim. Startovné je 80 korun. Soutěží se v disciplínách jako lezení na rychlost na lezecké stěně a druhou kategorií je lezení na obtížnost na boulderové stěně. Akci organizuje Kulturní dům Blaník Vlašim.