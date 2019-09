Pohádkové léto v zahradě restaurace U Modré kočky ve Voticích přinese v neděli 28. července v 18 hodin příběh O Kubovi a Marjánce. A co by to bylo za pohádku, ve které by se lásce nekladli překážky, aby mohla růst a sílit? Chudý mladík Kuba se zadívá do krásné Marjánky, její matka však nechce chudého zetě a tak se Kuba vypraví na cestu za bohatstvím. Divadlo Kapsa pohádku pojalo v humorném duchu.