Parní vlak bude naposledy nostalgický

Vlašim - Poslední prázdninový nostalgický vlak do Posázaví vyjede v sobotu 26. srpna. Pojede z Prahy-Braníka přes Davli, Jílové u Prahy, Čerčany a Benešov do Vlašimi. Soupravu, která bude sestavená z historických vozů 3. třídy a bufetového vozu, poveze parní lokomotiva „Ušatá“. Po trase vlaku bude možné navštívit řadu zajímavých míst jako muzeum těžby zlata v Jílovém u Prahy, pivovar Ferdinand v Benešově nebo zámek Jemniště v Postupicích. Historický vlak bude odjíždět z Prahy-Braníka v 9 hodin a do cílové stanice Vlašim přijede ve 12.19. Zpět se vydá v 15.33.