Oslaví obnovu hasičské tradice

Oslava 10 let obnovené tradice SDH Nespery a sraz rodáků začne v sobotu 3. srpna ve 13 hodin slavnostní mší, po které si mohou návštěvníci prohlídnout výstavu hasičských předmětů v hasičárně či ve Veteránklubu Křížov. Nebudou chybět ukázky hasičské techniky, dechovka Ostrovanka, vystoupení místních dětí, prohlídka špýcharu, Štěpán Kojan, Kapela Tomáš Maďar Band ani taneční zábava. Na ty, co zůstanou do konce čeká půlnoční představení.