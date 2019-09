Ikona jako okno do nebe nabídne návštěvníkům vstup do tvůrčí atmosféry ikonopisecké dílny českého ikonopisce Martina Damiana a tak říkajíc naživo se seznámit s tvorbou ikon, které v sázavském klášteru během víkendu se svými přáteli vytvářel. To vše v neděli 4. srpna mezi 13 a 15.30 hodinou. Návštěvníci se budou moci ptát na cokoliv, co souvisí s tímto posvátným uměním křesťanského východu.