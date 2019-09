Měsíční údolí je trampská osada

Nejstarší trampskou osadou na Benešovsku a jednou z prvních v republice je Měsíční údolí. Vydat se do něj můžete například z benešovského náměstí, odkud vede trasa po červené turistické značce na Konopiště. Podél potoka dojdete na Racek, poté musíte počítat s občasným překračováním balvanů a kořenů. Pokračujte až do Poříčí nad Sázavou, k návratu můžete využít vlakové či autobusové spoje nebo pokračovat do Bukové Lhoty a na Konopiště.