Sázava – Expozice kresebných rekonstrukcí Hrady Posázaví je k vidění ve výstavní síni infocentra v Sázavě. Autorem kreseb, na nichž je zachycen například hrad Český Šternberk, je Jan Heřman. Infocentrum má otevřeno ve všední dny od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Výstava, kterou ocení turisté i milovníci historie, potrvá do konce července. (jvr)