Vlašim – Pokud přemýšlíte, co podniknete v pátek večer, vyražte pozorovat noční oblohu do vlašimské hvězdárny. Od dubna do konce září tu pořádají pravidelná páteční pozorování s výkladem. Dubnová a zářijová páteční setkání startují ve 20 hodin, v květnu a letních měsících se začíná o hodinu později. Mimo pravidelnou otevírací dobu si zájemci mohou domluvit návštěvu telefonicky. (jvr)