Festival Krásný ztráty live znovu na všetickém statku

Dvoudenní festival Krásný ztráty live si mohou nejen skalní fanoušci této akce zapsat do diáře na 9. srpna. Na Statku Všetice se sejdou muzikanti všech generací od zakladatelů české rockové scény přes představitele tradičních i progresivních stylů 70.–90. let až po zástupce současné scény. O zábavu se postarají David Koller, Vlasta Redl, Michal Prokop & Framus Five, Vladimír Mišík, Lenka Dusilová, Laura a její tygři a mnoho dalších. Součástí bude i alternativní scéna navazující na tradici festivalu Všetická jízda.