Benešov - Ještě do 31. října bude v provozu Ekovláček z Benešova do Konopiště - přestože je projekt určen přednostně handicapovaným občanům, rodinám s dětmi, či seniorům, můžou se svést i ostatní obyvatelé Benešova a jeho okolí. Ukáže návštěvníkům Benešova a blízkého okolí to nejhezčí, co zde můžete vidět.