Do Lešan přijedou znovu tanky

Lešany - Další, veřejností tolik oblíbený Tankový den, chystají organizátoři z Vojenského historického ústavu ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Do tamní arény se na pásová, ale také kolová bojová vozidla přijdou podívat znovu tisíce návštěvníků z Benešovska, ale také z blízkého či vzdálenějšího okolí či dokonce ciziny. Vstup do muzea bude, jako vždy, tak i na Tankový den konaný 1. září od 9.30, zdarma. V lešanském muzeu to bude už šestnáctý tematický den. (zkl)