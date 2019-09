Do kláštera přichází Hodina duchů

O tom, že duchové mají stejné problémy jako my se pokusí diváky přesvědčit Fast Stars s.r.o. v komedii Hodina duchů. Představení se odehraje 20. června od 19 hodiny pod širým nebem v rajské zahradě kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Přesně o půlnoci se otevírá pro duchy možnost odejít a splynout s velkým Já. Ale není to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, zda je duch na to dostatečně uvědomělý. I v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat do vyššího nebe. Vstupné je 250 korun, lístky lze také koupit v předprodeji ve votickém kulturním centru.