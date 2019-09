Do benešovského kina přijde příběh Eltona Johna

Životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti, o jeho dětství a strmé cestě na absolutní špičku povypráví snímek Rocketman v benešovskům kině 30. května od 19.30 hodiny. Než se stal Elton John stal tím, kým je a jak ho dnes známe, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči. Zato s klavírem mu to šlo moc dobře. Zpočátku dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na úplný vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez alkoholu a drog.