Diskutují o problémech dospívání

Puberta a dospívání je citlivé období, ve kterém se mladí lidé hledají a bojují o svou autenticitu a svobodu projevu. Rodičům těchto dospívajících může pomoct lépe pochopit a zvládat své ratolesti beseda v herně Mateřského centra Hvězdička Benešov na téma Puberta a problémy dospívání. Ve středu 15. května od 19.30 se dozví, jak vypadá cesta k dospělosti a jak to přežít, příprava dítěte na život, co by mělo být a co ne, závislostní chování, kde jsou rizika. Vstupné je 90 korun a besedu bude vést lektorka Radka Pikorová. Svou účast nahlaste na tel.: 731 636 981 nebo hvezdicka@hvezdicka.info.