Blanický cyklorytíř letos startuje z Načeradce

Letošní trasa 14. ročníku Blanického Cyklorytíře povede v sobotu 8. června od 13 hodiny z Načeradce přes Pravonín, Vracovice, Kondrac, Ostrov, Veliš, Libouň a Louňovice pod Blaníkem zpět do Načeradce. Na každém z těchto míst účastníci získají razítko do své účastnické karty. Pro malé cyklorytíře je připravena dětská trasa se zábavnými úkoly a sladkou odměnou dlouhá 8 kilometrů. Povede z Načeradce na Štamberk, Pravětice a zpět do Načeradce. Bohaté občerstvení i program. V cíli budou účastníci jako každý rok pasování za Blanické cyklorytíře.