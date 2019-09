Benešovský běžecký festival okoření i bavič Kohák

Benešov – Neděle 10. září bude v Benešově ve znamení sportovního vyžití pro celou rodinu. Počtvrté se přímo v centru sedmnáctitisícového středočeského města odehraje Benešovský běžecký festival, v němž si přijdou na své skutečně všichni – od těch nejmenších přes jejich rodiče až po dříve narozené.

Akce je součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník. Velkým lákadlem bude také účast populárního režiséra, herce, baviče a univerzálního všesportovce Jakuba Koháka, který je patronem projektu ČUS Sportuj s námi. Ten se v poslední době v běhání očividně našel a po nedávné účasti na Malém svrateckém maratonu v rámci akce Ve Víru běháme všichni, ozdobí svou nezaměnitelnou přítomností rovněž Benešovský běžecký festival.

Jako první vyběhnou na trasy odstupňované podle věku od 150 do 975 metrů děti – závodů se mohou zúčastnit i mladší pěti let. Účastníci do osmnácti let se mohou rovněž přihlásit jako tříčlenné týmy do Benešovského minimaratonu. Podmínkou je, aby v každém družstvu byla alespoň jedna dívka. Ve hře jsou skutečně atraktivní ceny – poukázky na lyžování v největším středočeském areálu Monínec.

Radost ale budou mít i malí závodníci v dalších kategoriích. „Každý z dětských běžců, který se závodů zúčastní, od nás obdrží na památku medaili,“ prozradil Zdeněk Rada z pořádajícího spolku Benešov žije sportem a podotkl: „Ceny pro vítěze jsme nechtěli řešit sladkostmi, jako tomu často bývá. Děti se tak mohou těšit na zajímavé odměny, jako hračky nebo sportovní vybavení.“

Nejdelší tratí závodního dne bude certifikovaná Benešovská desítka, která je součástí seriálu o titul Běžec Podblanicka. Odstartuje z Masarykova náměstí ve 13:10 a závodníky zavede na dva pětikilometrové silniční okruhy městem.

Už předtím se však uskuteční jiné závody – Běh hospodyněk a maminek na 650 metrů v 10:40, čtyřkilometrový Benešovský minimaraton ve 12:10 a dvoukilometrový Charitativní běh pro Matyáše ve 12:15 hodin.

Vladimír Zemánek