Benešov myslí také na děti

Benešov – Loučení s létem bývá těžké, žádné dítě se nechce vrátit z prázdnin do školního režimu a může to pro děti být až velice nepříjemné. Město Benešov se snaží zpříjemnit konec léta tím, že na první týden školy v Benešově připravil zábavné akce, které by měly nepříjemný přechod alespoň zmírnit. Od 30. srpna do 10. září si děti mohou užít rozmanitou pouť na parkovišti Pod Brankou a prvňáčci dokonce dostanou jednu volnou vstupenku na velkou klouzačku, v sobotu 2. září od 21 hodin nad Kulturním domem Karlov zazáří krásný ohňostroj. Další sobotu, 9. září si pak děti mohou projít zábavnou stezku S medem za medvědem, která je provede Benešovem a v Konopišti poté bude pokračovat zábavným programem a tvořivými dílnami.