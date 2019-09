Beat fest v Krhanicích potrvá do půlnoci

Fanoušci pohody a dobré muziky se v sobotu patnáctého června v poledne setkají na hudebním festivalu Beat fest v Krhanicích. Děti do 140 centimetrů a držitelé průkazu ZTP to mají zdarma. Jinak je cena vstupenky 390 korun na místě, v předprodeji bude o 60 korun levnější. Akce se koná na fotbalovém hřišti Tělovýchovné jednoty Sokol Krhanice a potrvá až do půlnoci. Pozvání přijaly pop-rockové kapely Limetal, Keks, Natural, Rimortis, Projekt 76, Czech it, TNS, Pecka a Heathrow.