KDY: 16. listopadu 9:00-16:00

KDE: Monínec, lyžeařský areál

ZA KOLIK: 480/385 korun

V Areálu Monínec je od 16. listopadu pro veřejnost k dispozici horní část Hlavní červené sjezdovky, kterou obsluhuje vlek kotva. Lyžovat se bude na trati dlouhé zhruba 0,5 kilometru, a to od pátku do neděle od 9 do 16 hodin nebo od úterý do soboty od 18 do 21 hodin. Celodenní lyžování pro dospělého stojí v předsezóně 480 a pro dítě za 385 korun, pokud si zájemce pořídí skipas přes e-shop. Čipovou kartu určenou k nákupu přes e-shop lze získat přímo v Areálu Monínec, na jednotlivých infocentrech oblasti Toulava a v každé z pražských prodejen Intersportu. Na pokladně přímo v moníneckém areálu pak dospělý zaplatí 515 a dítě 385 korun. Využít lze samozřejmě i levnější dvou a čtyřhodinové tarify.