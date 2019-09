obec Načeradec | Foto: jiskra Benešov

O tom, že i v Načeradci a jeho okolí je co to k vidění, se mohou přesvědčit všichni, kteří tam zavítají. Kromě známé chráněné krajinné oblasti Blaník je zajímavou historickou budovou Solnice se zvonicí, která je z poloviny 13. století a byla původně pravděpodobně součástí opevnění kostela, nebo je pozůstatkem gotické tvrze. O čem ale není pochyb, že v novověku byla využívána jako solnice. Pak je tu ještě Křížová cesta, která začíná nad obcí a vede na návrší V Kapličkách směrem k Horní Lhotě. Opomenout by neměli ani zdejší Židovský hřbitov. Dobu jeho vzniku možno datovat na přelom 17 a 18. století. Nejzajímavější památkou Načeradce je Kostel sv. Petra a Pavla.