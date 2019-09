KDY: 18. 9. 2019

KDE: Benešov, vlakové nádraží

ZA KOLIK: Zdarma

Výlet s Klubem českých turistů si mohou udělat všichni, kdo mají volný čas v čas ve středu 18. září. Odjezd je vlakem z Benešova u Prahy v 6:52, přestupuje se na vlak do Berouna v 8:20 hodin. Po červené značce se půjde do Svatého Jána, poté po zelené značce do Srbska, stezka je dlouhá 10 km. Odjezd ze Srbska bude v 14:25 nebo v 14:50 hodin.