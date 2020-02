Název akce V Ješeticích pořádají dětský karneval

KDY: 8. února 14:00

KDE: Kulturní dům Ješetice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Dětský karneval v Ješeticích aneb Bylo jednou jedno pohádkové království připravila pro své malé občánky Obec Ješetice ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a dobrovolníky.

Název akce Zatancují si na Valentýna

KDY: 8. února 21:00 – 23:55

KDE: Společenské centrum Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 100 korun



Společnost Altrum pořádá další z řad diskoték, tentokrát na valentýnskou. K tanci a poslechu zahraje DJ Libor Kralovič. Vstupné je 100 korun.

Název akce Promítnou snímek Příliš osobní známost

KDY: 9. února 19:30

KDE: Kde: Kino Benešov

ZA KOLIK: 120 korun



Česká komedie Příliš osobní známost je příběhem o třech ženách – Natálii, její tchyni Evě a kamarádce Simoně a jejich podobách lásky natočen podle knižní předlohy populární slovenské spisovatelky Evity Twardzik. Režie snímku se ujala Marta Ferencová.

Název akce Memoriál Vladimíra Tupého vstoupí do 5. ročníku

KDY: 8. února 12:00 - 16:00

KDE: Sázava

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Po roce opět setkají plavci a diváci z celé ČR i zahraničí do Sázavy na 5. ročník Memoriálu Vladimíra Tupého, který se tentokrát uskuteční u jezu pod Sázavským kláštěrem. Plavci budou soutěžit o body do českého poháru zimního plavání. I tentokrát se můžete těšit na více než 150 plavců včetně známých osobností a překonatelů Severního kanálu nebo kanálu La Manche.

Název akce Budou degustovat francouzská vína

KDY: 7. února 18:00

KDE: Green Park Benešov

ZA KOLIK: 300 korun



Degustace francouzských vín bílých i červených odrůd, která se vyznačují vysokou kvalitou, bude osobně provázet obchodní zástupce Jan Hiblbauer.