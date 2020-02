Zábava pro malé i velké, to je víkend od 14. do 16. února

Komedie i dojáky, ale především plesy a karnevaly. Víkend od 14 do 16. února přinese kopec zábavy pro malé i velké na zpříjemnění chladných dní. V Neustupově bude rej masek, Big band Pacholata vystoupí v divadle Na Poště. A co je ještě v nabídce? Komický doktor Dolittle, co umí řeči zvířat i Zabíjačkový retro disko ples.

Film Dolittle. | Foto: Deník/repro