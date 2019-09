Název akce Do kin přijde další adept na oblíbeného psího hrdinu

KDY: 29. 9.

KDE: Benešov

ZA KOLIK: 120 korun

Psí kusy rozmazleného ale veselého Lumpíka mohou malí návštěvníci vidět v neděli 29. září od sedmnácté hodiny v benešovském kině. Lumpík nic neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit. A tak se stane dalším adeptem na oblíbenou dětskou postavičku, kterou si zamilují i čeští prckové.

Název akce Na Sázavě mají úhoři nabito

KDY: 29. 9. 19:00

KDE: Sázava, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun



Úhoři mají nabito, černou komedii z české produkce o partě chlapů, pro které se hra na Útvar rychlého nasazení stala únikem z jejich nudných životů, promítá sázavský kulturní dům 29. září od 19 hodiny. Hráči zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností? Děj se odehrává v Podšumaví. Vstupné je 80 korun.

Název akce Oslaví sv. Václava kultivovaným slovem

KDY: 28. 9. 18:00

KDE: Sázava, kulturní dům

ZA KOLIK: 110/85



U příležitosti oslav slavnosti sv. Václava, patrona České země a jmenin všech jeho pokračovatelů připravilo město Sázava na 28. září od 18 hodiny kultivované setkání slova a hudby. Návštěvníkům přiblíží v infocentru vládu Lucemburků a život krále Václava IV., historický obraz jeho osobnosti, vznik husitství, ale i legendu o sv. Janu z Pomuku. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby dokreslily historický charakter pořadu. Vstupné je dospělí 110 a senioři a studenti 85 korun.

Název akce Letošní pochod s Veverkou Čiperkou bude netradiční

KDY: 28. 9. 10:00

KDE: Vlašim, ParaZoo

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční Pochod s veverkou Čiperkou z paraZOO do záchranné stanice v Pavlovicích v sobotu 28. září v 10 hodin se tentokrát promění v netradiční šipkovanou. Účastníci pochodu budou následovat značení v podobě šišek. ŠiŠkovaná s veverkou Čiperkou je charitativní pochod na podporu hendikepovaných zvířat Záchranné stanice pro živočichy Vlašim. Letos se mohou účastníci těšit na několik stanovišť, které prověří jejich znalosti z oblasti ochrany naší přírody a zoologie. Budou si moct poměřit síly se zvířecími rekordmany, vyzkoušet si odlévání stop nebo poznávat, kdo je autor konkrétního hovínka.

Název akce Sv. Václava oslaví stylově

KDY: 28. 9. 10:00

KDE: Votice

ZA KOLIK: zdarma

Svátek sv. Václava si připomene již tradičně spousta měst a obcí. Mezi ně patří i Votice, kde se na Komenského náměstí uskuteční oslavy ve velkém stylu. Po zahájení v 10 hodin se městem vydá středověký průvod, pak budou slavnosti pokračovat koncertem kapely Poprask, pohádkou pro děti Rozmarýnka, ukázkami Taekwon-da, vystoupením žáků místní základní umělecké školy či soubojem rytířů. Dále zahrají a zazpívají Rock Tom, Leona Machálková a Vlasta Horváth střídavě s vystoupením Dancing Cracers, ohňovou show nebo akrobatickým vystoupením Flying boys. Vše zakončí velkolepý ohňostroj.

Název akce

KDY: 27. 9. 16:00

KDE: Vlašim, hvězdárna

ZA KOLIK: 60/30



Jak ulovit gravitační vlny se dozvědí všichni návštěvníci vlašimské hvězdárny v pátek 27. září od 16 hodiny. A nejen to. Čeká je také pozorování sluneční aktivity dalekohledem v hladině H-alf, prohlídka meteorologických stanic a především vědecko-populární přednáška Tomáše Ledvinky, na které se dozví, co jsou gravitační vlny a jak vznikají, když se navzájem požírají dvě černé díry. Uvidí, co vše bylo potřeba učinit pro jejich zachycení celých sto let od jejich předpovědi Albertem Einsteinem a že neskutečně velká citlivost přístroje pro jejich pozorování není jen nějaký reklamní trik. Dospělí dají za lístek 60 korun, děti 30.