Název akce Koncert připomene prvního jahodáře v Čechách

KDY: 26. 10. 18:00

KDE: Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Koncert je připomenutím 160. výročí narození cestovatele, filantropa, prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla, který na přelomu 19. a 20. století přispěl k rozvoji chudého středního Povltaví a Posázaví a později i Podbořanska na Lounsku. Současně je věnován i Václavu Šmerákovi, dokumentaristovi a propagátorovi jeho odkazu, autorovi publikací o historii nad soutokem Vltavy a Sázavy k jeho sedmdesátým narozeninám.

Název akce Festival zakončí divadelní soubor Ty-já-tr

KDY: 25. 10. 19:30

KDE: Sázava, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun



Ostře sledované vlaky je představení pražského divadla Ty-já-tr/Hrobeso, které nastudovali herci podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá na práh mužství. Představení je posledním z festivalové prohlídky divadel Voskovcova Sázava.

Název akce Místo ve městě je projekt benešovského muzea

KDY: 26. 10. 10.00-15:00

KDE: Benešov, Muzeum umění a designu

ZA KOLIK: 150 korun



Benešovské muzeum připravilo celodenní výtvarnou dílnu, kde společně děti od 7 do 15 let prozkoumají město Benešov a vymyslí, jak do něj přidat zelená a hravá místa. Každý v týmu bude mít svou významnou roli k vybudování modelu města. Vstupné je 150 korun a je v něm zahrnut oběd, materiál a pomůcky.

Název akce Opět je tu Perníčkový víkend s šálkem čaje s medem

KDY: 26.10. 10:00 - 27. 10. od 16:00

KDE: Hulice, Vodní svět

ZA KOLIK: 50 korun

Účastníci perníčkového víkendu si vyzkouší zdobení perníčků při šálku dobrého čaje s medem. O pauze si budou moci prohlídnout i expozici Včelí svět a zakoupit med, medovinu, včelí vosk, kosmetiku, svíčky a další drobné dárky. Cena akce je 50 korun.

Název akce V Domě přírody vystaví houby blanických lesů

KDY: 26. 10 - 27. 10. 17:00

KDE: Krasovice, Dům přírody Blaníku

ZA KOLIK: zdarma

Výstava rozmanitých druhů hub bude doprovázena výkladem mykologů o houbách, jejich výskytu, sběru, jedovatosti, způsobech přípravy jídel z hub a podobně. Lze také přinést své nálezy k určení mykologům.