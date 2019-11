Název akce Pokochají se krásou historických vozů

KDY: 2. 11. 15:00-16:00

KDE: Týnec nad Sázavou, Městský úřad

ZA KOLIK: zdrama

Přehlídky se zúčastní asi 40 vozů, bude to plejáda opravdu zajímavých automobilů z předválečného období, od aut, které vyhrávaly velké závody jako 1000 mil československých, 24 hodin Le Mans, Targa Florio, přes zajímavé meziválečné vozy až například po růžový Cadillac, v jakém jezdil Elvis Presley nebo Fantomasův Citroen.





Název akce Poputují za světýlky

KDY: 1. 11. 18:00 – 21:00

KDE: Týnec nad Sázavou, les za Mateřskou školou

ZA KOLIK: 50/30 korun

V temném lese budou děti bojovat při svíčkách. vstupné 50 Kč nečlen, 30 Kč člen. Pořadatelem akce je Mateřské centrum Motýlek.





Název akce Uzavřou letošní sezonu

KDY: 2. 11.14:00

KDE: Býkovice, rybník

ZA KOLIK: zdarma



Sbor dobrovolných hasičů Býkovice organizuje zamykání Býkovického rybníka. U té příležitosti se do rybníka ponoří a zaplavou si otužilci.





Název akce Uvedou Cimrmanovou Švestku

KDY: 2. 11. 20:00

KDE: Miličín Sokolovna

ZA KOLIK: 100 korun

Dobrovolný herecký spolek Blaníci uvádí divadelní hru Járy Cimrmana Švestka. Hra se odehrává v železniční staničce Středoplky, do níž přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera. Vstupné je 100 Kč.

Název akce Pat a Mat jedou na dovolenu

KDY: 3. 11. 16:00

KDE: Benešov, Kulturní dům Karlov

ZA KOLIK: 180 korun

Představení Pat a mat jedou na dovolenku od Marka Bareše nápaditě spojuje animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cena je 180 Kč, pro ZTP a ZTP/P sleva 30%.