Ochutnají gastronomické speciality

KDY: 7. 9. 2019 - 13:00

KDE: Ćerčany, zahrada za KD

ZA KOLIK: Zdarma

Škola grilování a k tomu ochutnávka gastronomických specialit čeká v sobotu sedmého září od třinácté hodiny na všechny účastníky Čerčanského ochutnávání. Vystoupí děti z Mateřské školy Čerčany, Staročeští Pardálové – bývalí členové skupiny Šlapeto, divadélko Petra Nedvěda a spol. či legendární Bessoni. Pro děti bude připraveno malování na obličej a děti ze základní umělecké školy budou opět kreslit zájemcům na přání portréty. Nebudou chybět skákací hrady a další atrakce k vyžití. Akce se koná v zahradě za kulturním domem v Čerčanech.

Zabaví se na Kiss party

KDY: 7. 9. 2019 - 19:00

KDE: Konopiště, přírodní divadlo

ZA KOLIK: 150 Kč



Parádní rozloučení s létem a vítání podzimu připravilo jedno komerční rádio v prostorech přírodního divadla Konopiště na sobotu sedmého září od devatenácté hodiny. A co všechno se skrývá pod názvem Kiss party live? Ledky, pořádný zvuk i lasery, fotokoutek, v němž si návštěvníci udělají foto se svými oblíbenými moderátory, videoreport, stánky se širokým výběrem alko i nealko nápojů, velký Redbull stan, výčepy, Somersby stánky, gril stánek a přidané mobilní toalety. A samozřejmě ten nejlepší výběr písniček i na přání. Vstupenky v prodeji na místě.

Čerčanské kino promítne snímek Neviditelné

KDY: 7. 9. 2019 - 19:30

KDE: Čerčany, kino

ZA KOLIK: 100 Kč



Citlivá a empatická komedie Neviditelné, kterou čerčanské kino promítá v sobotu 7. září v 19.30 hodin, vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým návštěvnicím pomohly postavit se znovu na vlastní nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel. Vnímavý snímek plný humoru, naděje a autentických hereckých výkonů ukazuje, že za každým člověkem z okraje společnosti stojí silný příběh a že lze překonat i ty nejtěžší překážky.

V klášteře zahrají loutkovou pohádku Princezna na hrášku

KDY: 7. 9. 209 - 16:00

KDE: Votice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Loutková pohádka Princezna na hrášku přenese malé návštěvníky v sobotu 7. září od 16 hodiny na rajském dvoře bývalého kláštera ve Voticích do království, v němž hlavní roli hraje obyčejný hrášek. Jedné bouřlivé noci hledá na zámku útočiště mladá, deštěm promočená žena. Tvrdí, že je princezna a princova matka se ji rozhodne vyzkoušet. Jak to bude dál, prozradí již divadlo Dokola na motivy známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Kulisy pochází z dílny profesionálních výtvarníků.

Pivovarské slavnosti v Benešově

KDY: 7. 9. 2019 - 13:00

KDE: Benešov, Pivovar Ferdinand

ZA KOLIK: 100 Kč



Benešovské pivo, domácí burgery, pravá italská zmrzlina, prohlídky a živá hudba. To všechno a mnohem víc čeká návštěvníky na pivovarských slavnostech, které v sobotu 7. září oživí Pivovar Ferdinand v Benešově. Zajít mohou i na prohlídku, která je vezme do unikátní humnové sladovny a nejen tam. Pivovar otevírají dvakrát ročně, tak by si tuto jedinečnou příležitost nikdo neměl nechat ujít. Pivovarská brána se otevře přesně ve třináct hodin.