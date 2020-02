Název akce Hasiči připravili maškarní ples pro děti

KDY: 3. února od 14:00

KDE: Společenské centrum Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 50/20 korun

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady připravil pro malá Týnečatá i ta přespolní Dětský maškarní ples. Zatancovat si budou moci na tóny kapely Coda. Masky a děti do 12 let to mají zdarma, jinak děti bez masek zaplatí 20 a dospělí 50 korun.

Název akce Masky to mají za polovinu

KDY: 22. února 8:00

KDE: Heřmaničky

ZA KOLIK: 100/50 korun



Již tradičně obec Heřmaničky připravila Masopustní průvod obcí a pak večer od 20 hodiny Maškarní taneční zábavu s kapelou Motbat. O půlnoci bude vyhodnocení masek. Vstupné 100 korun, masky to mají za polovinu.

Název akce Netvořičtí dobrovolní hasiči pořádají ples

KDY: 22. února 20:00

KDE: Sokolovna Netvořice

ZA KOLIK: 150/100 korun



Toulavá kapela přivandruje tentokrát do Netvořic, aby tam vytvořila na plese, který připravili místní dobrovolní hasiči na sobotu 22. února od 20. hodiny příjemnou atmosféru. V sále sokolovny budou už připraveny hodnotné ceny do tomboly i bohaté pohoštění. Vstupné je v předprodeji 100 korun, na místě už 150.

Název akce Vyrobí si plstěnou postavičku

KDY: 22. února 9:00-17:00

KDE: Spolkový dům Vlašim

ZA KOLIK: 550 korun



Plstěnou postavičku dle vlastní fantazie si budou moci pod vedením Daniely Kozlové vytvořit účastníci celodenní tvořivé dílny ve Spolkovém domě ve Vlašimi v sobotu 22. února od deváté do sedmnácté hodiny. V ceně 550 korun je lektorské vedení, materiál a drobné občerstvení.

Název akce V Neveklově si prckové zaskotačí na Dětském karnevalu

KDY: 23. února 14:00

KDE: Sokolovna Neveklov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Neveklovská sokolovna bude patrřit v neděli 23. února od 14 hodiny dětem. Mateřská škola Neveklov pro ně připravila Dětský karneval s bohatou tombolou, občerstvením a hudbou Přemka Petráka.