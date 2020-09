Hradozámeckou noc lze v sobotu 29. srpna prožít na řadě míst Česka. Na Benešovsku to bude vedle Kláštera Sázava také na státním zámku Konopiště poblíž Benešova.

Večerní prohlídky začnou v 19 hodin a hosté se při nich přenesou do ležení jednoho z nejlepších vojevůdců, Albrechta Valdštejna. Právě tam panuje veselí z úspěšných výprav, hraje ryčná muzika a jídla a pití, co hrdlo ráčí. Zámecké prohlídky ve svitu lamp potěší návštěvníky malé i jejich doprovod. Mimořádná prohlídka bude věnovaná jídelníčku velitele císařských vojsk, který strávil velkou část svého života v sedle. Hosté se při tom dozví, co Albrecht z Valdštejna jedl v době, kdy trávil čas na svých sídlech a co během vojenských tažení. V zámecké Střelnici bude probíhat dělostřelecká show Batalion France Jabůrka s podtitulem artilerie do kapsy. Při tom se konopišťští hosté dozví z poutavého vyprávění zajímavosti o dělostřelectvu 16. a 17. století. Hradozámecká noc bude znovu nejkrásnější večer prázdnin.