Název akce Česká mše vánoční v podání smíšeného sboru Pražští pěvci

KDY: 21. prosince 17:00

KDE: Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Smíšený sbor Pražští pěvci s orchestrálním a varhaním doprovodem vystoupí s nejznámějším vánočním dílem Jana Jakuba Ryby Česká mše vánoční. Pražští pěvci hostovali v několika zemích Evropy a USA, účastní se významných mezinárodních festivalů Pražský podzim - např. Holstovy Planety s Liverpool Orchestra, Flamenco Requiem s Paco Peňou, Bergische Biennale für Neue Musik či Svatováclavské slavnosti.

Název akce Setkají se na poslední letošní adventní neděli

KDY: 22. prosince 13:00

KDE: Pyšely, Městský úřad

ZA KOLIK: zdarma

Město Pyšely a SDH Pyšely připravili na čtvrtou adventní neděli od 13 hodin zajímavé povídání o zvonech se známým zvonařem panem P.R. Manouškem v přízemí MěÚ. Od 16 bude zahájen advent. V 16.30 hodin začne koncert Pražské mobilní zvonohry s nizozemskou carillonistkou Rosemarii Seuntiëns. Nebude chybět ochutnávka vánočního cukroví od místních seniorek a návštěvníci jsou vyzvání přinést si svůj hrneček, aby se nápoje nemuseli nalévat do plastových kelímků a tím se trošku šetřilo životní prostředí.

Název akce Na zámku vystaví betlémy a sáňky

KDY: 22. prosince 12:00-17:00

KDE: Třebešice, zámek

ZA KOLIK: 40/20 korun



Na zámku v Třebešicích u Divišova vystaví v neděli 22. prosince od 12 do 17 hodiny betlémy a sáňky. Vstupné je 40 korun, děti to mají za polovinu.

Název akce V benešovském kině se odehraje konečný boj za svobodu galaxie

KDY: 21. prosince 19:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 150 korun



Poslední ze série Star Wars: Vzestup Skywalkera přichází do kin a v sobotu 21 prosince zavítá i do toho benešovského. Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Vstupné je 150 korun.

Název akce V Načeradci vystoupí Linha Singers

KDY: 21. prosince

KDE: Načeradec

ZA KOLIK: 150 korun

O adventu v sobotu 21. prosince vystoupí v Načeradci soubor Linha Singers. Návštěvníci se mohou těšit na hudbu evrpoského rozsahu. Vstupenky v ceně 150 korun lze zakoupit na tel. 603 194 450 nebo před koncertem. Akci připravil spolek Živé tradice Podblanicka.

Název akce V Neveklově promítají snínek Vlastníci

KDY: 20. prosince 20:00

KDE: Neveklov, kino

ZA KOLIK: 130 korun



Jak vypadá schůze společenství vlastníků jednotek, kteří se rozhodnou svůj dům zachránit? To uvidí návštěvníci nevekovského kina v pátek 20. prosince od 20 hodiny. Jiří Havelka natočil vtipný, šílený, tragický a parádně vygradovaný snímek s hvězdným hereckým obsazením: Tereza Voříšková, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Ladislav Trojan a další.