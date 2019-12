Název akce O svátcích nabízí volný vstup do muzea

KDY: 26. až 29. prosince od 10:00 do 18:00

KDE: Benešov, muzeum

ZA KOLIK: zdarma

Volný vstup do Muzea umění a designu Benešov budou mít všichni návštěvníci od čtvrtku do neděle od 26. do 29 prosince od desáté do osmnácté hodiny. O vánočním volnu se mohou podívat na výstavy projektu Krajinow, v lektorské dílně si s dětmi namalovat obrázek nebo si v kavárně dát skvělou kávu. V čítárně si také lze půjčit jednu z 3 000 knih o umění, architektuře a designu.

Název akce Do kina příjde známý komiksový Čtyřlístek

KDY: 29. prosince od 17:00

KDE: Sázava, infocentrum

ZA KOLIK: 80 korun



Stará čtveřice komiksových hrdinů přijde v neděli 29. prosince od 17 hodiny i do sázavského infocentra, aby se s diváky podělila o svá nová dobrodružství. Čtyři kamarádi, Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín vzpomínají u táborového ohně na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijí diváci povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Vstupné je 80 korun.

Název akce Pořádají vánoční rockovou besídku

KDY: 28. prosince od 19:00

KDE: Sázava, restaurace U Libora

ZA KOLIK: zdarma



Hudební klub Videro pořádá v sobotu 28. prosince od devatenácté hodiny v restauraci U Libora na Sázavě vánoční rockovou besídku s kapelami: 13 Steps to hell, Bouchací šrouby, Sekundičky, Skřeky z řeky, V rodném kruhu a Zputnik.

Název akce Vystoupí s Lakomou Barkou

KDY: 29. prosince 17:00

KDE: Týnec nad Sázavou, hotel Týnec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Divadlo Netopýr z.s. připravilo v týneckém hotelu na neděli 29. prosince v 17 hodin pohádku Jana Wericha. Stejně jako ostatní Werichovy pohádky, také Lakomá Barka okouzluje jedinečným humorem, jazykovým vtipem i moudrostí. Půvabně pranýřuje nechvalně známé lidské vlastnosti, jakými jsou lakota, hamižnost a sobectví. Vstupné je dobrovolné.

Název akce Vystaví staročeské betlémy

KDY: 26. a 27. prosince od 10:00 do 16:00

KDE: Načeradec, Stará fara

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbenou a tradiční dvoudenní výstavu staročeských betlémů s programem připravil letos spolek Živé tradice Podblanicka na čtvrtek a pátek 26. a 27. prosince. Staročeské betlémy s vlastní historií, všech chutí, barev a materiálu, vyřezávané ze dřeva, z těsta nebo i z papíru, budou k vidění vždy od desáté do šestnácté hodiny na Staré faře v Načeradci. Ve čtvrtek si mohou pak ještě návštěvníci vyslechnout po šestnácté hodině vystoupení Ráchel a pro děti jsou po celé dva dny připraveny hry a soutěže. Všemi místnostmi budou znít vánoční koledy. Svátečně se občerstvit budou pak mít možnost všichni ve francouzské kavárničce.