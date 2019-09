Název akce Připravili Hrusický dobroběh

KDY: 21. září od 10.00

KDE: Hrusice, fotbalové hřiště

ZA KOLIK: 50 korun

Hrusický dobroběh je sportovní akce pro všechny nadšence pohybu, i ty méně zdatné a uskuteční se v sobotu 21. září. Sraz je na fotbalovém hřišti Hrusice, odkud se i startuje v deset hodin. Hlavní závod je o délce 13 kilometrů a účastníci poběží od Hrusic přes Turkovice, Lensedly a Hrušov. Menší, 5 kilometrová trasa povede okolím Hrusic a Hubačovský okruh pro starší děti bude mít 2,5 kilometru a běžci vystartují v 10.30 hodin. Organizátorem akce je spolek Znovu do života. Jedná se o neziskovou organizaci, která sdružuje pacienty po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory a tam i poputuje výtěžek z akce

Název akce Naučí malovat horkým voskem nebo vyrábět svíčky

KDY: 21. září od 10.00

KDE: Hulice, Včelí svět

ZA KOLIK: 50 korun



Hrátky s voskem připravil Včelí svět v Hulicích na sobotu 21. září od desáté hodiny pro všechny zájemce o kreativní práci se včelími produkty. Na akci budou moci děti i dospělí malovat horkým voskem nebo vyrábět z něho svíčky. Otevřena je i expozice Včelí svět. V obchůdku bude lze zakoupit med, medovinu, včelí vosk, kosmetiku, svíčky z včelího vosku a další drobné dárky. Poplatek za materiál je 50 korun, děti do tří let to mají zdarma.

Název akce Běžecký festival má novou trať

KDY: 22. září od 8.30

KDE: Benešov

ZA KOLIK: Od 80 do 300 korun

Letošní šestý ročník Benešovského běžeckého festivalu připadne na neděli 22. září. V 8.30 hodin se poběží v kategorii Benešovská juniorka, v 10.40 nasleduje Běh hospodyněk a maminek, ve 12.10 Charitativní běh nebo chůze, ve 12:30 Minimaraton a ve 13.10 Benešovská desítka. Vzhledem k rekonstrukci autobusového nádraží je omezen provoz v této oblasti. Proto jsou organizátoři nuceni v letošním roce pozměnit trať ve městě a okruh bude mít 1333 metrů. Přihlášky online do 15. září, e-mailem na adresu info@benesov-beh nebo osobně na náměstí v Benešově od 19. do 21. září a v den startu.

Název akce Přednáší o historii největší přehradě na pitnou vodu ve středních Čechách

KDY: 21. září od 11.00

KDE: Hulice, Vodní dům

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



O historii stavby vodní nádrže Švihov povypráví v sobotu 21. září od 11 hodiny ve Vodním domě v Hulicích Jan Plechatý. Ten byl na této pozoruhodné stavbě největší přehrady na pitnou vodu ve střední Evropě od roku 1969 ve funkci technického dozoru. Vstupné na přednášku je dobrovolné. Odpoledne pak nabídne mobilní planetárium promítání. Připraveno bude několik snímků na planetární kupoli, které návštěvníkům přiblíží moderní a srozumitelnou formou aktuální témata jako je například klimatická změna. Promítání je vhodné pro návštěvníky všech věkových kategorií. Filmy se budou spouštět vždy ve 13, 14 a 15 hodin. Tématem bude voda jako zázrak přírody a klimatické změny budoucnosti.

Název akce V benešovském kině dávají Román pro pokročilé

KDY: 21. září v 17.00

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 130 korun



Román pro pokročilé je dalším adeptem na oblíbenou českou komedii a benešovské kino ho promítá v sobotu 21. září v 17 hodin. Marek Vašut si v něm zahraje noblesního šarmantního světáka, který je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do vlastního venkovského hotelu. Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje jeho bratr, notorický sukničkář Arnošt.

Název akce Divadelní festival pokračuje hrou Naši vaši furianti

KDY: 20. září 19.30

KDE: Sázava, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun

Festival Voskovcova Sázava pokračuje v pátek 20. září od 19.30 hodiny v sázavském kulturním domě představením Ořechovského divadla Naši vaši furianti. Tato hra je oblíbeným českým divadelním šlágrem už více jak sto třicet let. Režisér Vlastimil Peška zachovává všechny dějové reálie autora původního díla Ladislava Stroupežnického. Prvoplánovou dramaturgickou linkou ořechovské inscenace Našich vašich furiantů je především preference komediálního potenciálu hry, což patří k letité inscenační dominantě tvorby divadla. O den nato, v neděli, se děti pobaví na pohádce Alenčiny rošády.