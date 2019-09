Název akce Děti poputují s Ailem po Laponsku

KDY: 14. 9. 17:00

KDE: Čerčany, kino

ZA KOLIK: 90 korun



Hlavním hrdinou ve snímku pro děti, které čerčanské kino promítá v sobotu 14. září v 17 hodin, nazvaném Putovaní se sobíkem, je malý sob jménem Ailo. Právě se narodil v Laponsku na severu Evropy za polárním kruhem. Vládnou tam drsné podmínky, zvyknout si však není pro sobíka problém. Hned po narození se dokáže rychle postavit na nohy, a také chodit, o chvilinku už umí plavat i pelášit sněhem. Na pastvu také není příliš náročný. Spokojí se s trochou trávy i mechu. Při svém putování potkává další obyvatele krajiny jako hbitého hranostaje, nebezpečné vlky, chytrého rosomáka či polární lišku.

Název akce Na koncertě skupiny Saiwala se rozezní Didgeridoo¶

KDY: 14. 9. 17.00

KDE: Votice, klášter sv. Františka z Assisi

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Pijďte se podívat na trochu nevšední koncert členů skupiny Saiwala. V klášteře sv. Františka z Assisi zahrají v sobotu 14. září od 17 hodiny Stanislav Stejskal a Filip Procházka na didgeridoo a arménský duduk doprovázený alikvotním zpěvem. Po skončení koncertu bude následovat workshop, jak se jednoduše tento zajímavý druh zpěvu naučit. Vstupné na akci je dobrovolné.

Název akce Na malé účastníky pochodu čekají soutěže a hry

KDY: 14. 9. 7:00

KDE: Bystřice, Ješutovo náměstí

ZA KOLIK: 30 korun



Bystřická šlápota je již tradiční akce Mateřského centra Kulíšek v Bystřici u Benešova. Letos připadne na sobotu 14. září od 7 hodiny ranní. Na účastníky čekají tři trasy, 5, 15 a 25 kilometrů překrásným krajem kolem Bystřice. Nejkratší trasa je určena pro malé děti a rodiče s kočárky. Půjdou přes Opřetice a na trase budou stanoviště Čapího hnízda, kde jsou pro děti připravené zajímavé soutěže. Středně dlouhá trasa povede přes obce Petrovice, Radošovice, Tožice, Jinošice a zpátky do Bystřice. K nejdelší trase se přidají obce Božkovice, Podolí a zámek Vrchotovy Janovice. Všichni turisté dostanou v cíli diplom a občerstvení. Startuje se z Ješutova náměstí, jenž je zároveň i cílem. Startovné je 30 korun.

Název akce V čerčanském kině uvedou Free Solo

KDY: 13. září

KDE: Čerčany, kino

ZA KOLIK: 110 korun



Free Solo, film, který čerčanské kino promítá v pátek 13. září od 19.30 hodin, je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který si klade náročné cíle a snaží se je dosáhnout. V období začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též změnu ve vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů. Snímek umně a s citem zachycuje hluboce lidské okamžiky stejně jako životu nebezpečný výkon, to vše s excelentní kamerou. Výsledkem je triumf lidského ducha.

KDY: 14. 9. 6:00

KDE: Benešov, Jirásková

ZA KOLIK: 20/25/30 korun

Benešovské toulky provedou turisty i cyklisty přes malebné části Benešovska 14. září. Startuje se z ulice Jirásková od školní jídelny mezi šestou a dvanáctou hodinou. Pěší trasy jsou dlouhé od 7 do 45 kilometrů, cyklotrasy od 21 kilometrů pro děti až do 83 kilometrů pro zkušené cyklisty. Jedna z pěších tras vede i z Čerčan, kde se startuje před nádražím Českých drah, mezi sedmou a desátou hodinou a končí do dvacáté hodiny před školní jídelnou na Jiráskově ulici. Trasa je dlouhá 16 kilometrů. Akci pořádá Klub českých turistů Benešov, jeho členové platí startovné v ceně 20 korun, děti do patnáct let 25 korun a ostatní 30 korun.